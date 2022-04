Jesi, parte in bici da casa e non fa rientro: 70enne rintracciata dai carabinieri | Password Magazine

JESI – Esce con la sua bicicletta e non fa più rientro a casa. É stata una Pasqua piena di tensione oggi per i familiari di una 70enne jesina, allontanatasi questa mattina da sola dalla propria abitazione di Jesi. I parenti, notando l’anomalia, hanno iniziato da subito le ricerche nei luoghi da loro conosciuti come i maggiormente frequentati dalla signora ma senza successo. Preoccupati, hanno denunciato l’episodio ai carabinieri della Compagnia di Jesi che, comprendendo la delicatezza della questione, hanno avviato immediatamente le ricerche estendendole a tutti i comandi dell’Arma limitrofi. Ed è grazie alla caparbietà e la dovizia degli operanti che, dopo un’ora e mezza dall’inizio delle ricerche, è stato possibile rintracciare la 70enne in località Pianello di Ostra, in stato confusionario. Il merito è stato dei Carabinieri della Compagnia di Senigallia, con i militari della Stazione di Corinaldo, che hanno individuato la donna intorno l’ora di pranzo. L’anziana è stata subito messa in condizioni di essere visitata dai medici, poi è potuta ricongiungersi con i familiari e festeggiare finalmente la Santa Pasqua. Continuerà incessante l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona per la sicurezza dei cittadini, anche nei momenti di festa e di minore attenzione per tutti.