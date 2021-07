Jesi, partono i lavori di asfaltatura in via Ancona | Password Magazine

JESI – Dalla mezzanotte di oggi, domenica 25 giugno, e per buona parte di lunedì 26, al via i lavori di asfaltatura in Via Ancona, tra l’incrocio con Viale del Lavoro e la nuova rotatoria.

Apposita segnaletica devierà il traffico. Ne dà notizia il Comune di Jesi sui social.

Via del Prato, via Gallodoro, viale della Vittoria, Via Roma, viale del Lavoro, via Puccini, via Zannoni e infine via Ancona e strade limitrofe sono le vie della città interessate da interventi di manutenzione del manto stradale nel mese di luglio.