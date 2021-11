Jesi, Piazza Pergolesi pronta ad illuminarsi per il Natale | Password Magazine

JESI – Piazza Pergolesi si illumina di luci e colori per il Natale.

Sono in corso in questi giorni i lavori in centro per l’installazione delle luminarie e delle decorazioni nelle quattro piazze che saranno teatro di Jesi Natale: piazza della Repubblica, Colocci, Pergolesi e piazza Federico II.

Proprio in questi giorni sono state allestite le decorazioni di piazza Pergolesi ed effettuata la prova luci (foto di copertina).

Il programma delle iniziative è promosso dal Comune di Jesi, d’intesa con i commercianti di Jesi Centro e le associazioni di categoria. In piazza della Repubblica ci sarà il mercatino natalizio; in piazza Federico II è stato già allestito il cielo stellato e sono in corso i lavori di montaggio della pista di pattinaggio su ghiaccio. Questa settimana, in piazza Colocci, sarà installato l’albero natalizio tradizionale.