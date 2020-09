Jesi, piscina comunale rinnovata e pronta a ripartire in sicurezza | | Password Magazine

JESI – Inaugurata ieri la piscina comunale «Maria Grazia Bocchini» dopo l’opera di restyling. Vasche aggiuntive e ripavimentate, nuovi spazi e misure di sicurezza rendono l’impianto moderno e anti covid.

Lo ha spiegato il presidente della Team Marche Mirko Santoni, la società sportiva che gestisce l’impianto e che insieme al responsabile della struttura Luca Carbonari ha accompagnato ieri la stampa in un tour prima del taglio del nastro. Spogliatoi e docce raddoppiati, più postazioni phon fanno sì che all’interno delle aree riservate non si creino assembramenti: anche il calendario delle attività, scandito da turni, assicura una ripartenza senza rischio affollamenti.

L’impianto esterno consta di tre vasche: la più grande va da 1.30 a 1.80, vi possono entrare circa 7 persone per corsia. Nelle altre due vasche, di carattere ludico e didattico, possono entrare fino a un massimo di 5 persone per volta: una è per bambini e scende fino a 60 cm e l’altra invece fino a 1.10. Altre due vasche sono all’esterno, nell’area estiva, una vasca per gli adulti e una per i piccoli che scende fino a 50 cm.

Le uniche restrizioni riguardano il numero degli utenti che possono entrare nell’impianto a causa del covid, non più di 100 per volta in tutta la struttura e 52 nelle vasche.

Al taglio del nastro, sono intervenuti anche il sindaco Massimo Bacci e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il presidente della Federnuoto, rappresentanti del Coni e della Team Marche, professionisti e imprese protagonisti dei lavori, parte della Giunta e dipendenti comunali, il vescovo Don Gerardo. Presenti anche 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐥𝐮𝐢𝐠𝐢 𝐁𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢𝐧𝐢, in rappresentanza della famiglia e nel ricordo della sorella 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 a cui è intitolato l’impianto, che ha donato gli splendidi murales all’ingresso dell’impianto realizzati dal nostro concittadino Federico Zenobi.

«Realizzare questo nuovo impianto è stato possibile grazie alla formula del project financing – ha puntualizzato il presidente della Team Marche Mirko Santoni -. La nostra società sempre più una realtà sportiva che fa servizi per la comunità». Ha dichiarato il sindaco: «Una struttura decisamente bella, più funzionale, con più vasche, realizzata con le migliori innovazioni possibili che garantiscono tra l’altro un risparmio energetico addirittura del 70% rispetto al precedente impianto».