Jesi, Polizia mette i sigilli a un negozio di vicinato | Password Magazine

JESI – Questa mattina il personale della squadra amministrativa e di sicurezza della Questura, unitamente a personale del Commissariato PS di Jesi, ha eseguito un provvedimento di chiusura per 30 giorni emesso dal Questore di Ancona a carico del titolare di un esercizio di vicinato, risultato ritrovo di persone già note alle forze dell’ordine e dedito al consumo di alcol anche in violazione della normativa anti assembramento. È stato il comando della Polizia Municipale di Jesi ad avanzare al Questore la proposta di chiusura del citato esercizio, sito in una delle vie prossime a Porta Valle, gestito da un 48enne del Bangladesh.

Lo scorso 27 marzo, il personale del Comando di Polizia municipale era stato infatti inviato dalla propria sala operativa nelle pertinenze del suddetto negozio in quanto erano state segnalate numerose persone che, con delle bottiglie in mano, bivaccavano davanti all’ingresso, violando il divieto di assembramento previsto dalle norme anti covid e assumendo atteggiamenti molesti, invasivi e irrispettosi delle regole di civile convivenza.

Gli avventori, alla vista dell’ equipaggio della Polizia locale, per non essere identificati e sanzionati si erano dati alla fuga, gettando a terra bottiglie, zaini e borse: uno di questi soggetti, nel tentativo di recuperare il materiale, si era avventato contro uno degli agenti intervenuti, iniziando con questi una colluttazione per poi darsi di nuovo alla fuga. Per i fatti occorsi, la Polizia locale di Jesi aveva trasmesso notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria sanzionando sia alcuni avventori che il titolare, ai sensi del regolamento di Polizia urbana per la violazione amministrativa del regolamento comunale anti-assembramento.

Il locale è risultato essere altresì luogo di ritrovo di persone già note alle forze dell’ordine anche per reati penali, come risulta dai controlli esperti del Commissariato di Polizia di Jesi in data 15 maggio 2021 ove sono stati identificati quattro soggetti noti per violenza sessuale, ricettazione, guida in stato di ebbrezza furto, lesioni personali e in data 13 maggio altri due uomini gravati sempre da reati per violenza sessuale di gruppo e ubriachezza. Lo stesso esercizio commerciale era stato oggetto nel 2020 di analogo provvedimento di questura di Ancona di chiusura per 20 giorni per fatti simili.