Jesi polo di riferimento per la Fibromialgia | Password Magazine

JESI – Anche Jesi ha celebrato ieri la Giornata Mondiale della Fibromialgia, illuminando di viola l’Arco Clementino.

Con l’assessore alla sanità Maria Luisa Quaglieri si sono ritrovati la referente Marche del Comitato Fibriomialgici Uniti Loredana Cardinali, il medico di medicina integrale Michele Galdarelli e Fausto Salaffi, professore associato di Reumatologia all’Università Politecnica delle Marche e riferimento del Centro regionale di Jesi presso il Carlo Urbani.

Jesi si è candidata a diventare un polo di riferimento nazionale per questa malattia che colpisce ogni anno in Italia 1,5 milioni di persone, in prevalenza donne dai 25 ai 45 anni.

«Jesi ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale nella cura della fibromialgia, creando al Carlo Urbani un polo di eccellenza. E su questo fronte il Comune sta già facendo la sua parte» sono le parole dell’assessore Quaglieri.

Jesi è già oggi centro di riferimento regionale con il professor Salaffi responsabile del progetto del Registro Nazionale di fibromialgia.

Proprio dalla Reumatologia del Carlo Urbani – a dimostrazione della sua valenza ormai interregionale – sono stati segnalati i nominativi di ben 840 dei 3.350 casi che ad oggi compongono il Registro nazionale di persone affette da fibromialgia, realizzato dalla Società italiana di reumatologia (Sir) con il patrocinio del Ministero della Salute.