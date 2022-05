Jesi, presentata la lista Orizzonte Jesi a sostegno di Matteo Marasca. | Password Magazine

JESI- E’ Orizzonte Jesi una delle nuove liste civiche, che concorrerà alle prossime elezioni comunali del prossimo 12 giugno a sostegno della candidatura di Matteo Marasca a sindaco di Jesi. Ieri pomeriggio, al Man Cave di Jesi, è andata in scena la presentazione ufficiale. Una compagine eterogenea, quella della lista guidata da Roberto Grilli, 46 anni alla prima esperienza politica e con un una carriera in ambito aziendale, composta da molte persone e molti giovani alla prima esperienza politica che si sono messe in gioco per una città ancora più inclusiva, attrattiva e solidale, come spiega proprio lo stesso Grilli:

«Questa è una lista nuova composta da molti giovani, uomini e donne. Il nostro è un percorso civico verwso una città più attrattiva e più solidale e più attrattiva verso il prossimo. Noi guardiamo al futuro, con la riconoscenza di ciò che di buono è stato fatto negli scorsi 10 anni ma con l’obiettivo di migliorarsi».

Presente alla presentazione il candidato sindaco visibilmente emozionato: “Questa iniziativa mi ha coinvolto particolarmente perché qui ci sono persone che conosco da tempo e perché questo luogo si trova nel quartiere dove sono nato e cresciuto e con il quale sono molto legato.

«La lista di Orizzonte Jesi è motivo di grande orgoglio per me – confessa Marasca -. Al mio fianco, persone con le quali abbiamo condiviso un programma di cose da fare, senza preconcetti ideologici e senza vincoli di partito. Candidati liberi da condizionamenti, insomma, che non devono render conto ad alcuna segreteria, né a qualche esponente politico nazionale o regionale. Questa è una lista che guarda avanti, che conosce e riconosce quanto di buono e concreto è stato fatto in questi dieci anni. Un gruppo che ha le idee chiare su ciò che si può ancora fare, per migliorare l’esperienza civica».

Grande varietà ed eterogeneità all’interno della lista: Orizzonte Jesi rappresenta infatti un insieme di professionalità e esperienze diverse ma unite nell’intento finale.

«È una lista molto variegata – specifica Marasca -. Ringrazio di cuore i candidati in consiglio comunale che hanno scelto di appoggiarmi e che si stanno impegnando in prima persona per dare continuità a un progetto di governo e di cambiamento nel modo di far politica avviato dieci anni fa. Una squadra che si è formata e compattata rapidamente grazie all’obiettivo comune di anteporre il bene di Jesi a ogni altro tipo di interesse. Nessuno di noi vuole “conquistare il Comune” per regalarlo a qualche altro padrone. A differenza dei nostri avversari, infatti, vincere questa sfida non rappresenta per noi una questione di potere, ma una questione di dignità per la nostra città, che non deve tornare al periodo in cui i “carrozzoni” dei partiti, conflittuali e disomogenei tra loro (come oggi si ripresentano), bloccavano l’attività amministrativa, senza dare risposte ai cittadini, ma concentrandosi su false promesse e sterili polemiche. Vogliamo fare un passo in avanti e non tornare indietro di dieci anni, spiegando i nostri programmi e progetti, fatti di cose concrete, per i quali abbiamo già individuato la copertura finanziaria. Noi abbiamo a cuore questa città e la questa esperienza nasce senza dubbio dalla scelta di metterci il cuore. Qui sta la nostra serietà. Qui sta la nostra coesione. Qui sta la nostra trasparenza. Ci mettiamo la faccia. Per Jesi».

I CANDIDATI: Matteo Sorana, Maria Luisa Cerioni, Roberto Grilli, Paolo Gubbi, Gino Romano, Maria Chiara Garofoli, Federico Manzotti, Laura Veroli, Luca Massacci, Luca Tombari, Barbara Danti, Luca Cioccolanti, Giulia Borioni, Gessica Mattei, Francesca Marasca, Marco Romanini, Valeriano Palazzini, Federica Fabrizi, Alessio Basili, Andrea Marani, Andrea Zingaretti, Valentina Zitti, Nicoletta Costarelli, Dario Gattini.