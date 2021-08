Jesi, presentato il Camp di Taekwondo con 5 campioni olimpici. | Password Magazine

JESI- Si è tenuta questa mattina presso il PalaTriccoli di Jesi la presentazione del camp di Taekwondo organizzato da Carlo Molfetta con la partecipazione di 5 campioni olimpici.

La kermesse, cominciata sabato e che terminerà domenica, vede iscritte come atleti più di 70 persone, risultato non scontato visto le vigenti norme anti covid.

I campioni impegnati sono tutti ex atleti a livello internazionale quali l’italiano Leonardo Basile, l’americano Steven Lopez e gli inglesi Jade Jones, Bianca Walkdann e Aaron Cook.

Oltre ad i campioni e all’organizzatore Molfetta, hanno partecipato alla presentazione anche l’assessore allo sport del Comune di Jesi Ugo Coltorti, il patron di Esitur Daniele Crognaletti, grande promotore dell’iniziativa, in rappresentanza della Regione Marche il consigliere Mirko Biló ed in rappresentanza della Croce Rossa di Jesi Patrizia Catozzi.

Se Coltorti ha voluto ringraziare vivamente Carlo Molfetta per l’impegno profuso in un periodo così complesso e complicato, lo stesso Molfetta ha voluto evidenziare il significato che a livello umano ha questo Camp. “Essendo la fascia più ampia di partecipazione quella tra i 10 e i 16 anni, l’obiettivo centrale del nostro lavoro è quello di far capire al ragazzino che per raggiungere risultati importanti bisogna impegnarsi, continuando sempre a credere e a sognare”.

Grandi ringraziamenti da parte delle autorità a Daniele Crognaletti, considerato da Coltorti il “Deus ex machina”, che fin dal 2016 ha voluto sostenere l’iniziativa per incentivare lo sviluppo turistico di una città riconosciuta a livello internazionale per lo sport. Di questo importante ruolo di Jesi nel mondo dello sport ha parlato anche Mirko Bilò che specifica: “ La ragione ha voluto puntare molto sul ruolo che essa ha nel mondo dello sport, tanti sportivi campioni di quest’estate sono nativi delle Marche e proprio uno jesino doc come Roberto Mancini è stato scelto come testimonial e su di lui la Regione punta moltissimo”.

Crognaletti dal canto suo ha voluto ringraziare sia Carlo Molfetta per la volontà forte di organizzare un evento tale, sia per ringraziare la Croce Rossa che garantisce la sorveglianza sanitaria necessaria alla manifestazione, garantendo uno screening ogni due giorni e rendendo possibile lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.