Jesi, presentato il programma del Drive-in 2021 al Paradise | Password Magazine

JESI- Si è svolta questa mattina presso la residenza Municipale di Jesi la presentazione del Cinema Drive-in 2021, organizzato dall’associazione Altafrequenza in collaborazione con il Comune di Jesi ed il Comune di Monsano.

L’iniziativa organizzata su quattro serate prevede la proiezione di film in modalità drive-in al Paradise di Monsano, con possibilità anche di cenare direttamente in auto.

I film selezionati sono Grease, che aprirà la rassegna venerdì 20 agosto, Il grande Lebowski sabato 21 agosto, Forrest Gump, venerdì 27 agosto e Pulp fiction, sabato 28 luglio.

Grande entusiasmo per l’iniziativa è stato espressa dalle due Amministrazioni comunali coinvolte: «Un’iniziativa che ha il merito di rappresentare questo territorio, più ampio rispetto ai reali confini amministrativi – ha detto Luca Butini, assessore alla Cultura e vice sindaco di Jesi – E’ un piacere aver misurato in maniera cosi significativa lo spirito di collaborazione tra il comune di Jesi e quello di Monsano».

Sulla stessa linea di Butini anche l’assessore del comune di Monsano Rosita Pigliapoco che ha sottolineato come «certe occasioni di scambio culturale possono e devono essere condivise e il Paradise è un importantissimo luogo di aggregazione, punto di riferimento per questo territorio».

Il proprietario del Paradise Enrico Marconato, presente alla conferenza, ha evidenziato «l’ importanza di quest’iniziativa che dopo 9 mesi di chiusura il Paradise riproporrà».

La pandemia, infatti, ha inevitabilmente ha condizionato tutto il comparto del cinema e proprio su questo hanno insistito anche gli esponenti di Altafrequenza presenti ovvero Mattia Vignati, Francesco Barchiesi, Klaid Khazani.

I tre ragazzi, presentando l’evento e nello specifico i film, si sono soffermati sul significato sociale di questo tipo di eventi un contesto storico del genere. «Un evento del genere ricco di spensieratezza è ciò che serve per dare un momento di gioia alla popolazione in questo periodo cosi difficile», affermando e ben specificando come il «drive-in possa sposare bene un’atmosfera di gioia e spensieratezza con le norme anti covid che non permettono assembramenti, consentendo cosi una serata di divertimento in piena sicurezza».