Jesi, procedono i lavori alla fontana in piazza della Repubblica | Password Magazine

JESI – Proseguono i lavori in piazza della Repubblica per l’installazione della fontana dell’obelisco. Questa mattina è stato installato un palo di rinforzo che servirà per mettere in sicurezza l’obelisco una volta ripristinato.

Secondo quanto indicato dal testamento di Morosetti la fontana dovrà essere ricollocata nel suo luogo d’origine entro il 21 luglio 2021 e dovrà essere «resa perfettamente funzionante nella sua parte idraulica, allacciata all’acquedotto cittadino». Se così non sarà, c’è la perdita del lascito con ripartizione delle risorse tra Lega del Filo d’Oro di Osimo, Pane Quotidiano di Milano, Fondazione Opera San Francesco per i poveri.

Intanto sono stati affissi in questi giorni in città diversi manifesti volti a sensibilizzare a approfondire la vicenda dello spostamento della fontana. La firma è quella del collettivo Pensiero Manifesto. «Siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa dei cittadini che dissentono alla decisione unilaterale di modificare il centro storico di Jesi – spiegano ragazzi e ragazze del collettivo – Piazze, monumenti e statue non sono semplici elementi di decoro urbano, ma spazi vissuti nel quotidiano, luoghi d’incontro e punti d’orientamento che si sedimentano nell’immaginario collettivo. Almeno due generazioni conoscono le due piazze jesine più importanti nelle loro vesti attuali». I manifesti sono stati commissionati dal gruppo “Cittadini di Jesi #nonsiamopochi” e prodotti dal Collettivo Pensiero Manifesto, il quale ha apportato la propria opera creativa a titolo gratuito. L’iniziativa, sottolineata dal comitato Piazzalibera contrario allo spostamento dell’obelisco, ha ricevuto anche il sostegno dei gruppi consiliari di Jesi in Comune, Movimento 5 Stelle e Partito democratico.