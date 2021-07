Jesi, pronta la rotatoria tra via Don Minzoni e via Ancona | Password Magazine

JESI – É finalmente aperta al transito dei veicoli la rotatoria di via Don Minzoni, all’incrocio con via Ancona.

Un manufatto di 50 metri di diametro per nove di carreggiata, a doppia corsia, realizzato in tre mesi di cantiere. La nuova rotatoria si aggiunge alla prima realizzata sempre su via Ancona, all’intersezione con via Battistoni: un’opera voluta dall’Amministrazione comunale per «mettere in sicurezza la viabilità cittadina» essendo stati i due vecchi incroci teatro di incidenti, anche mortali.

Intanto, sono in corso da oggi i lavori in viale della Vittoria per la manutenzione della rete idrica, ad opera di Viva Servizi. Da oggi e fino a venerdì prossimo è istituito un ristringimento stradale in Viale della Vittoria, all’altezza del parcheggio Mercantini.