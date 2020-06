Jesi, proseguono asfaltature: domani chiuso sottopasso via Ricci

JESI – Al via domani (mercoledì 10 giugno) i lavori di asfaltatura in via Ricci. Durante la mattinata, sarà chiuso il sottopasso ferroviario nel tratto con direzione Minonna, il transito in uscita da Jesi sarà deviato in via Marconi.

L’intervento rientra nei lavori previsti dall’Amministrazione, con l’obiettivo di sistemare buona parte della viabilità cittadina. Si tratta del più grande appalto mai avviato negli ultimi anni, pari ad oltre un milione di euro.

Dopo le asfaltature in via via Fontedamo e via Pasquinelli, oltre a via Ricci nella prima zona sono coinvolte anche via del Prato, via Saveri, via Anconetani, via Don Battistoni, viale dell’Industria.

Seguiranno i lavori sui maggiori assi stradali diretti verso l’ospedale, vale a dire via Erbarella – viale Puccini, viale Papa Giovanni XXIII, viale Martin Luter King, via Aldo Moro, via Ugo La Malfa. In alcune di queste strade saranno sistemati anche i marciapiedi.

Relativamente al centro urbano saranno infine previsti interventi in via Ancona, via Garibaldi, via Lenti, via Granita, via Tessitori, via Garibaldi, Largo Europa e ai marciapiedi di viale Verdi, via San Francesco, Largo Europa, via Acqua, via Rossini. Gli interventi di manutenzione straordinaria interesseranno l’intera carreggiata stradale o porzioni della stessa ovvero marciapiedi o parte degli stessi in relazione all’effettivo stato di ammaloramento riscontrato.