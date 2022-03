Jesi, pusher arrestato dai carabinieri nei pressi dei giardini Orti Pace | Password Magazine

JESI – La Compagnia Carabinieri di Jesi, nello scorso week-end, ha svolto servizi di controllo del territorio, mirati al contrasto dello spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti, della guida sotto l’effetto di alcool o di droghe e per la prevenzione dei reati predatori. L’attività preventiva posta in essere, consistita in concreto con il controllo di circa 300 persone e altrettanti 200 veicoli, ha consentito di accertare 2 persone alla guida sotto l’effetto di alcool, con un elevato tasso alcolemico, ben sopra l’1 mg/l. Inoltre un ragazzo della zona, è stato trovato in possesso di hashish di modica quantità. Il culmine dell’operazione preventiva si è raggiunto oggi, con l’arresto di un cittadino straniero, di circa 30 anni, colto a spacciare una dose di marijuana in cambio di poche decine di euro. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Jesi, nel decorso pomeriggio, hanno sorpreso l’individuo nella piena attività di traffico illegale: alla loro vista, il giovane ha provato a disfarsi della sostanza ed eludere il controllo. Vani però i tentativi poiché gli operanti, subito raggiunti dai “rinforzi”, hanno bloccato la persona, messa in sicurezza e proceduto all’arresto. In totale sono stati sequestrati circa 25 gr. di marijuana suddivisa in dosi. Il tutto si è verificato vicino i giardini Orti Pace di Jesi, luogo di massima attenzione dei Carabinieri della Compagnia, unitamente a tutti i parchi e luoghi di aggregazione di giovani. Continueranno incessanti i controlli preventivi