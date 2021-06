«Jesi, quel manufatto al Santuario delle Grazie in via di costruzione...» | Password Magazine

JESI – Spunta un manufatto all’altezza della facciata del Santuario delle Grazie. Il PD Jesi, attraverso il capogruppo consiliare Andrea Binci, presenta un’interpellanza per chiedere chiarimenti sulla costruzione che sorge «davanti alla piccola porta della cappellina della Madonna delle Grazie, a lato dell’ingresso principale della Chiesa» e «esteticamente brutto».

«Premesso che la porticina in questione della Chiesa non viene quasi mai usata per il passaggio dei fedeli» e «che per chi arriva in Chiesa con la carrozzina ci sono altre vie di accesso già utilizzate», considerato che «una grande pedana lunga cinque metri e larga un metro, in via di costruzione, sarà sicuramente un manufatto incongruente rispetto alla storica facciata della Chiesa, la quale si affaccia sul Corso principale della città e che la pedana che si andrà a realizzare potrà diventare uno scivolo per chi utilizza skateboard, come del resto accade già nella nuova piazza antistante, con tutto quello che ne consegue», Binci, «ritendendo che che sarebbe più che opportuno interrompere i lavori e ripristinare la situazione precedente» chiede «di conoscere quali sono le ragioni e le valutazioni di tipo architettonico, che hanno portato alla costruzione di questa pedana».