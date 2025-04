“Jesi Racing Team”: secondo posto e miglior project management alle “F1 in Schools”. - Password Magazine

Si è conclusa con un importante bottino l’esperienza dello “Jesi racing team” dell’Istituto di Istruzione superiore “Marconi Pieralisi” di Jesi alle semifinali di Firenze del progetto “F1 in schools”, le gare con modellini di auto, movimentati ad aria compressa, realizzati dalle varie scuole partecipanti tramite stampanti 3D e macchine a controllo numerico. Il team jesino, rappresentato a Firenze da otto studenti delle classi quarte e quinte e da due docenti, Paola Bartolacci e Stefano Romagnoli, si è classificato al secondo posto e ha vinto il premio per il miglior project management.

Dopo le qualificazioni, svoltesi a febbraio a Pistoia, una quindicina di studenti si sono concentrati, insieme con i docenti, nella progettazione di una nuova auto, più competitiva e aerodinamicamente più performante.

«Abbiamo svolto un lavoro in sinergia con gli sponsor – spiega la professoressa Bartolacci – che hanno contribuito e supportato il progetto anche finanziando le trasferte e la realizzazione di materiale pubblicitario. Proprio per raccogliere sponsorizzazioni è stata elaborata una strategia di marketing, con canali social, sito del team, volantini e gadget. Il project management è partito da un’analisi SWOT, in cui sono stati valutati i punti di forza, di debolezza e le opportunità del progetto, che ha portato ad un piano operativo dettagliato, con compiti, responsabilità, tempi di realizzazione e un vero e proprio business plan. Tre commissioni hanno valutato tre portfoli diversi e sono stati esposti, in inglese, tre elaborati: Design & engineering, Enterprise e Project management. Inoltre l’ala anteriore e posteriore e il sistema frenante delle auto sono stati realizzati tramite stampa 3D, mentre il corpo centrale, in poliuretano, è stato lavorato con una fresatrice CNC, il cui programma è stato elaborato tramite CAM, attività che hanno permesso di ampliare le competenze STEM dei nostri alunni».

Le gare contro gli avversari sono state spesso dei testa a testa, che hanno entusiasmato gli studenti, consapevoli di aver portato a casa un importante risultato.

«Il progetto “F1 in schools” si è concluso – spiega il professor Romagnoli – ora saranno incrociati i risultati delle semifinali territoriali ed entro maggio sarà stilata la classifica definitiva, ma il bilancio per il team jesino è già estremamente positivo, qualunque sia l’esito finale».

I main sponsor del progetto del “Marconi Pieralisi” sono le aziende Loccioni, che ha fornito supporto tecnico e messo a disposizione le proprie macchine ed attrezzature per la realizzazione dell’auto, Eco Certificazioni Marche Srl e Tech-Pol. Ma a dare il proprio sostegno allo “Jesi racing team” sono stati anche, GM, Diatech Pharmacogenetics, Tittarelli production & consulting, Euro Stampi, Clinic car, Carrozzeria Morichelli, Prodotti siderurgici Gianluca Ottaviani, Carrozzeria Scarponi, Pan Autonoleggio, Pasta fresca – Gastronomia “Da Laura”, Euro Shop, Carrozzeria Giampaolo Giardinieri, Linotipia – tipografia digitale, pizzeria Numerouno.