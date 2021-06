Jesi, ragazzina investita da un motociclo in via Grecia | Password Magazine

JESI – Paura nel tardo pomeriggio di oggi per una ragazzina investita in via Grecia da un motociclo. L’incidente è avvenuto all’altezza del semaforo, all’incrocio con viale Cavallotti. La giovanissima – appena 11anni, poco più di una bambina – è stata urtata mentre attraversava da un motociclo condotto da un 15enne. Per fortuna, nessuno dei due ha riportato lesioni gravi: entrambi i minori sono stati trasportati al Pronto soccorso di Jesi, per accertamenti, da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.