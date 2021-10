Jesi, restyling del cavalcavia e nuove asfaltature in programma | Password Magazine

JESI – «Un altro milione e 200 mila euro assegnato al Comune di Jesi per mettere in sicurezza il cavalcavia di Viale della Vittoria e continuare a ritmo sostenuto le asfaltature di strade e marciapiedi (tra le altre Viale Papa Giovanni XXIIII, Viale Verdi, ma anche le periferie della città come Via San Marcello, Via Calabria, Via Tabano, Via Montesecco, la zona di Minonna)».

Così il sindaco Massimo Bacci che, la scorsa settimana, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Roberto Renzi, aveva illustrato il programma degli interventi resi possibili grazie a contributi ministeriali e residuo del lascito Morosetti per un totale di 17 milioni di euro a disposizione.