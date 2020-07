Jesi, riaperta oggi la piscina comunale tra arte e innovazione | | Password Magazine

JESI – Riaperta oggi la piscina comunale «G. Bocchini» di Jesi. In questi giorni di caldo torrido, tornano ombrelloni e sdraio a bordo vasca a rinfrescare l’estate jesina. Gestita dalla società Team Marche Nuoto, la struttura sportiva è così di nuovo pronta ad offrire alla comunità divertimento, attività e corsi.

Dopo la chiusura durata un anno per interventi di riqualificazione, l’impianto di via del Molino riapre completamente rinnovato e nel pieno rispetto delle distanze dei protocolli anti covid. Il parco esterno, dotato anche di una vasca per i più piccoli, è stato reso ancora più ampio e comprende addirittura un campo da beach. Restyling anche alla facciata dell’edificio grazie al tocco artistico dello street artist Federico Zenobi che ha realizzato due murales.

I miglioramenti hanno riguardato non solo l’estetica ma anche le coperture, interventi alle caldaie e al sistema di trattamento dell’aria, l’installazione di un impianto di microcogenerazione che renderà più efficienti e meno costosi gli impieghi di energia elettrica e calore. Sono state raddoppiate le docce, realizzati nuovi spogliatoi e installati sistemi d’avanguardia.

Attesa per settembre l’entrata in funzione anche della parte interna dell’impianto, con l’obiettivo di ripartire con i corsi. Per mantenere la sicurezza e assicurare il finanziamento sociale, il numero degli ingressi al parco piscina è al momento contingentato ed è necessario prenotarsi, scegliendo dalla cartina. La piscina è aperta tutti giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19.

«Dopo mesi di lavori, abbiamo riaperto oggi la piscina comunale “Grazia Bocchini” di via del Molino – è il commento del sindaco Massimo Bacci – Un lavoro straordinario, svolto in tandem tra Comune e Team Marche: cinque vasche, servizi raddoppiati, area verde più grande, maggiori parcheggi. Grazie a tutti i protagonisti di questo nuovo intervento a servizio dei cittadini».

Per info qui.