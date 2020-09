Jesi, riaperti i 7 nidi e centri per l'infanzia | Password Magazine

JESI – Nel pieno rispetto delle norme previste dall’emergenza pandemica, hanno riaperto oggi i 7 nidi e centri dell’infanzia gestiti dal Comune, assegnati in convenzione o in concessione (uno è privato). A regime saranno circa 320 i bambini da 0 a 3 anni che frequenteranno le strutture, seguiti dal personale educativo e dagli assistenti. Per tutti – bambini, genitori ed educatori – una giornata particolare che segna la ripresa dell’attività dopo una pausa di sei mesi (ancorché nel mese di luglio vi era stata una significativa partecipazione alle attività del centro estivo).

A tal proposito, la coordinatrice psico-pedagogica dei servizi educativi dott.ssa Romina Pulita ha incontrato, insieme alle educatrici ed al personale ausiliario, i genitori dei bambini che hanno ripreso le attività educative al nido Osar Romero. «Si tratta – ha spiegato la Pulita – di un primo e fondamentale passo per la corresponsabiltà tra famiglia e Servizio Educativo al fine di garantire sia il rispetto delle previste condizioni di sicurezza sanitaria che un’attenzione alle qualità pedagogiche delle relazioni perché possa essere una ripartenza il più possibile serena e positiva».