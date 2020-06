Jesi, riapre a metà luglio la piscina comunale «Bocchini». | | Password Magazine

JESI – Prevista per metà luglio la riapertura della piscina comunale «Bocchini». L’impianto di via del Molino, nell’ultimo anno, è stato infatti interessato da interventi di riqualificazione.

Gestita da Team Marche Nuoto, la società sportiva che gestisce anche l’impianto PalaBlu di Moie, la piscina tornerà ad offrire divertimento, attività e corsi per grandi e bambini.

«Dopo i rallentamenti per il covid, i lavori sono ripartiti spediti e finalmente sono in dirittura di arrivo – fa sapere Luca Carbonari, responsabile dell’impianto -. Da metà luglio apriremo l’area estiva, ultimata e resa ancora più ampia, con una piscina esterna in più dedicata ai bambini». Si potrà dunque tornare in piscina a Jesi, con ombrellone e lettino nel pieno rispetto delle distanze e dei protocolli anti covid. A fine mese, riaprirà poi anche la parte interna dell’impianto, con l’obiettivo di entrare pienamente in funzione da agosto ed essere pronti per settembre: «A breve, daremo tutte le indicazioni utili su corsi e pre-iscrizioni – continua Carbonari -Anche la parte invernale, è dotata di una nuova vasca per i bambini, con fascia d’età dai 3 ai 5 anni, per offrire una proposta didattica ancora più concreta e funzionale. E poi sono state raddoppiate le docce, realizzati nuovi spogliatoi e installati sistemi d’avanguardia: abbiamo portato la struttura ad un livello ancora più elevato».

I miglioramenti hanno infatti riguardato le coperture, ritocchi all’estetica, opere di rinnovamento di caldaie e del sistema di trattamento dell’aria, con l’installazione di un impianto di microcogenerazione che renderà più efficienti e meno costosi gli impieghi di energia elettrica e calore. Per l’inaugurazione ufficiale si aspetterà l’autunno, covid permettendo: «Noi siamo pronti a ripartire, è ora di tornare a usare questo impianto. Vi aspettiamo».

Resta aperta per il nuoto libero anche la piscina di Moie fino a fine luglio, poi una piccola pausa estiva e la ripartenza a settembre con le attività.