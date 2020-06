Jesi, riapre il Teatro Pergolesi | Password Magazine

JESI – Riaprono le porte del Teatro Pergolesi. Questa mattina, con lo scattare delle nuove disposizioni che consentono l’ulteriore ripresa di attività, tra cui quelle dello spettacolo, il sindaco Massimo Bacci, accompagnato dall’assessore alla Cultura e vice Luca Butini, insieme all’amministratore delegato della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti e al direttore artistico Cristian Carrara, hanno festeggiato la riapertura del teatro in occasione della conferenza stampa di presentazione del terzo Premio Internazionale Valeria Moriconi, l’attrice jesina scomparsa il 14 giugno del 2005.

«Sono felice di sapere che le persone torneranno a lavorare in questo luogo di eccellenza della cultura – fa sapere il sindaco -. Abbiamo attraversato un periodo duro che difficilmente dimenticheremo». «Siamo orgogliosi di poterci ritrovare qui – è il bentornato di Lucia Chiatti -. Fino a pochi giorni fa il teatro era chiuso, oggi lo riapriamo con un’emozione che non ha voce». Una gioia per la riapertura da condividere, dice l’assessore Butini alla vista degli operatori e degli addetti del teatro che non potevano mancare alla cerimonia: «Hanno continuato a lavorare da casa, consumato ferie, stretto la cinghia – dice-. Significativa oggi la loro presenza». Dalla crisi passata può nascere un nuovo inizio: «Dalle difficoltà trae origine la creatività degli artisti – dice Cristian Carrara -. Il nostro compito è creare spettacoli adatti ai cittadini. Chiediamo loro di fidarsi e di continuare ad avere curiosità, ora più che mai».