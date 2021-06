Jesi, rimosso il tabellone-orologio della banca in via Ancona | Password Magazine

JESI – Non c’è più il grande orologio elettronico alla rotatoria tra via Ancona, Fontedamo e Ghislieri. Il maxi tabellone elettronico che segnava ora e temperatura, appartenuto prima a Banca Marche e poi rivestito nel 2017 delle insegne di Ubi, ora è stato del tutto smantellato. Forse una decisione dei nuovi gestori che hanno preferito cambiare o abbattere qualche spesa. Fatto sta che il tabellone, da sempre un punto di riferimento della città, per ora è scomparso.