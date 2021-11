Jesi, rintracciato e arrestato 42enne per violenza su minori | Password Magazine

JESI – Colpito da una condanna per violenza sessuale nei confronti di minori, è stato rintracciato e arrestato dal Commissariato di Polizia di Stato di Jesi.

Si tratta di un 42enne, cittadino italiano, che ora dovrà scontare tre anni e sei anni di reclusione per i reati commessi. Il condannato, dopo essere stato condotto in Commissariato dagli Operatori della Squadra Volante per essere sottoposto a tutte le verifiche di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Montacuto per l’espiazione della pena.

L’ordine di carcerazione è arrivato ieri, 25 novembre, giorno particolarmente significativo, trattandosi di reato nei riguardi di vittime vulnerabili e che ancor più meritano la tutela dell’intera società.

É stata inoltre estradata in Germania una delle due donne nigeriane arrestate sempre a Jesi la scorsa settimana: costei, colpita da un mandato di cattura internazionale emesso dalle Autorità tedesche per truffe, rintracciata e tratta in arresto dagli Operatori del Commissariato jesino, agli ordini del dirigente Mario Sica, al termine delle procedure prescritte è stata accompagnata presso uno scalo aereo lombardo ove è stata consegnata ai colleghi della Polizia germanica che hanno provveduto a scortarla fino a Monaco di Baviera ove l’Autorità Giudiziaria competente definirà ogni connesso seguito.