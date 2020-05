Jesi riparte ma occhio al virus: «Ancora 58 cittadini affetti da covid»

JESI – «Si riparte. Ma occhio, il virus è ancora presente tra noi»: è il messaggio del sindaco Massimo di Bacci alla cittadinanza, all’indomani della ripresa delle attività. «A Jesi ci sono oggi 58 cittadini affetti da covid-19, più altri 24 in isolamento domiciliare – aggiunge -. Non siamo superficiali: manteniamo le distanze interpersonali, usiamo le mascherine nei luoghi chiusi e in strade affollate, evitiamo gli assembramenti. Stiamoci con la tesa: per noi, per i nostri cari, per gli altri».