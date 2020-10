Jesi Rugby Club in lutto per la scomparsa di Luciano Latini | Password Magazine

JESI – Jesi Rugby Club piange la scomparsa di Luciano Latini, 53 anni, ex giocatore e allenatore da tantissimi anni. A dare la triste notizia è la società stessa: «Luciano ha passato la palla per l’ultima volta. Ieri notte si è addormentato ma stamattina non si è più svegliato – si legge sui social- Era l’anima del nostro club. Il ricordo è quello di una persona sempre pronta alla battuta, «amico di pomeriggi se serate spensierate e divertente. Luciano lascia un vuoto incolmabile, ci ha lasciato troppo presto».