Jesi, sabato sera nei parchi: scattano i controlli ai giardini pubblici | Password Magazine

JESI – Blitz delle forze dell’ordine ai giardini pubblici durante la sera di Halloween. A documentare il tutto con un video è l’ex consigliere comunale Massimo Gianangeli che si trovava sul posto.

«Furti? Rapine? Delinquenti in giro da arrestare? No! Sono solo dei ragazzi che chiacchierano – commenta – Sono stati richiesti documenti per identificare i ragazzi, a star qua viene da percepirlo come una specie di blitz. Questo il clima che si respira, durante un sabato sera».

Secondo quanto documentato dal video, in quel momento la situazione sembrava tranquilla:

«Rispetto le forze dell’ordine, fanno il loro lavoro – dice Gianangeli -. É giusto anche il rispetto delle norme e della sicurezza, di certo il clima che si percepisce non è piacevole». Il video, pubblicato sui social, ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni, stimolando il dibattito sull’argomento.

Diversa la situazione denunciata al Parco Esedra da alcuni residenti dove invece ci sarebbero stati disordini: «Tantissimi ragazzi, vino a volontà, musica a palla e nessuna mascherina» lamentano sui social, invocando i controlli delle forze di polizia.