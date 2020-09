Jesi, Salvini, Boldrini: la città si divide | Password Magazine

JESI – Prima Salvini, poi Boldrini. E la città si spacca. Una divisione non solo ideologica ma anche fisica, con il centro storico ieri diviso in due. Lungo Corso Matteotti, il corteo di protesta, i «No Salvini» che al grido di «la città non si Lega» manifestavano con cori e fischi contro l’arrivo del leader della Lega da dietro un posto di blocco presidiato da Polizia e carabinieri. Dall’altra parte della transenna, in piazza della Repubblica, i seguaci di Matteo Salvini attendevano invece con trepidazione l’arrivo del loro Capitano, sventolando emozionati bandiere e striscioni.

Il leader della Lega, atteso per le 16.45, non ha tardato molto ad arrivare: sul palco allestito davanti al teatro, dove lo attendevano i candidati regionali disposti in fila, Salvini ha rivolto un pensiero ai contestatori davanti la folla che lo acclamava: «A sinistra gli unici argomenti che hanno sono i fischietti – ha detto – . Ma lasciateli fischiettare e poi vedremo chi fischietterà domenica sera dopo il voto».

Tra i temi toccati dal Capitano quello dell’immigrazione, il taglio alla sanità, il turismo, l’agricoltura e la scuola, attaccando l’operato dell’attuale ministra Azzolina: «Diritto alla salute, alla scuola, al lavoro. Alla legge Fornero non si torna, faremo barricate se servirà – ha ribadito Salvini -. Conto che possiate festeggiare a Jesi San Settimio con un bel cambiamento atteso da 50 anni». Poi il ringraziamento a Jesi e un commento sull’operato di Bacci, «un sindaco che sta amministrando bene la sua città».

Poco dopo, al Circolo cittadino, l’intervento di Laura Boldrini a sostegno dei candidati PD Manuela Carloni e Antonio Mastrovincenzo. Sala piena per l’ex presidente della Camera che non ha mancato di commentare la presenza di Salvini a Jesi: «Ci giochiamo molto a queste elezioni -ha detto -. Oggi Salvini era nella nostra città ma lo avete sentito parlare di Jesi e delle Marche? E’ venuto a parlare contro gli immigrati, contro l’Azzolina, solo contro. Senza un nemico al giorno non esiste».

La Boldrini ha parlato di valori e di solidarietà, di senso di comunità che può essere ottenuto solo in una sinergia tra istituzioni:«La nostra Costituzione parla della solidarietà come uno dei doveri inderogabili della Repubblica. I nostri rapporti di comunità si devono basare sull’unione delle forze, le persone nella loro solitudine non riusciranno mai ad essere sufficienti, se non ci si unisce e non ci si aiuta saremo tutti condannati a non farcela».

Non è mancata una riflessione sul tema della sanità e la questione dei tagli: «Negli ultimi anni purtroppo per raggiungere il pareggio nei bilanci la sanità ha sofferto, lo abbiamo visto nella nostra terra – ha detto -. Sono stati tagliati punti nascita, presidi medici. Il covid ci ha però insegnato quanto è importante la sanità pubblica, struttura e radicata nel territorio: dunque è il momento di cambiare strada».