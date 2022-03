Jesi, scontro all'incrocio di via La Malfa. Auto si ribalta, un ferito | Password Magazine

JESI – Incidente stradale questa sera all’incrocio tra via Ugo La Malfa e via Aldo Moro. Due le auto coinvolte, un ferito. È accaduto intorno alle 21.40: per cause in corso di accertamento, probabilmente il mancato rispetto dello Stop, due auto si sono scontrate. Uno dei due veicoli, che procedeva in direzione ristorante Pepito, è finito ribaltato sull’asfalto. Illese le due persone a bordo che avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale.

Soccorsa invece la conducente dell’altra macchina, una 26enne che si stava recando al lavoro al Carlo Urbani, trasportata in ospedale a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa di Jesi giunta sul posto. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi.