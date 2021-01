JESI – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi all’incrocio tra Via Grecia e Viale Cavallotti, regolato dal semaforo.

Coinvolte nello scontro due vetture, una Fiat Punto e una Fiat 500, per cause ancora da accertare.

Non ci sarebbero feriti, sul posto a lavoro una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del sinistro stradale e per la regolazione del traffico. Ovviamente, qualche piccolo disagio alla regolare circolazione delle auto. (c.p.)