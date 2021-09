Jesi, scontro auto bici in via dell'Industria: un ferito | Password Magazine

JESI – Scontro auto contro bici questa mattina in via dell’Industria, alla rotatoria con via Fontedamo. Intorno alle 12.30, per cause in corso di accertamento una Honda, condotta da un 74enne, ha impattato contro una bicicletta su cui stava viaggiando un 28enne jesino. Il giovane, che nell’urto ha riportato lesioni, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.