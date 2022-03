Jesi, scontro auto contro moto: un ferito a Torrette | Password Magazine

JESI – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, in via Roma, all’altezza dell’ex bar Parò. Coinvolti due mezzi, una Citroen C4 e una moto Honda. Violento l’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Ferito il centauro, sbalzato dalla moto a causa dell’urto. Sul posto, immediato l’intervento del 118, con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi: il motociclista è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Sul posto la Polizia locale per i rilievi. Disagi al traffico durante le operazioni.