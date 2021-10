Jesi, scontro in via degli Appennini: auto si ribalta | Password Magazine

JESI – Scontro tra due auto in via degli Appennini. Per cause in corso di accertamento questa sera, intorno alle 20, due vetture si sono urtate all’altezza dell’intersezione con via Grotte di Frasassi. Una delle due auto si è ribaltata su un lato. Sul posto i carabinieri per i rilievi, al momento non risultano esserci feriti gravi.

È il secondo incidente in città avvenuto nel pomeriggio: poche ore prima, un’auto e uno scooter si erano scontrati in via San Francesco, al semaforo con viale Verdi. Ieri un incidente grave è stato rilevato invece in via Papa Giovanni XXIII con un ferito grave trasportato in codice rosso a Torrette.