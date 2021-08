Jesi, scontro in via Gramsci: in due in ospedale | Password Magazine

JESI – Scontro alle 13.15 in via Gramsci all’incrocio con viale Verdi regolato da semaforo. Nell’incidente sono rimasti coinvolte una BMW e una Panda: a bordo del primo mezzo c’erano un uomo e una donna, rispettivamente di 57 e di 79 anni; nella Panda invece viaggiavano una donna di 56 anni e una 19enne.

Per fortuna nell’incidente non ci sono stati feriti gravi: solo i due conducenti sono stati trasportati al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco.