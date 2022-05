Jesi, scontro tra auto e moto: un giovane in ospedale | Password Magazine

JESI – Incidente nella tarda mattinata di oggi in via M.L. King. E’ accaduto intorno alle 13.10, all’altezza dei giardini pubblici che costeggiano la via, poco prima di arrivare alla rotatoria del palasport. A scontrarsi un veicolo e un motociclo: per cause in corso di accertamento, lo scooter su cui viaggiava un 19enne di Jesi è finito contro il veicolo, una Mini Cooper condotta da una donna di 48 anni di Senigallia, tamponandolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità.