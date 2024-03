JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14 circa, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e un autobus, avvenuto a Jesi in via Giacomo Acqua.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto il conducente di una delle due autovetture affidandolo alle cure del personale del 118.

Successivamente sono stati messi in sicurezza i veicoli coinvolti.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi.