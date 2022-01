Jesi, scontro tra due auto all'incrocio via Sanzio con via Radiciotti | Password Magazine

JESI – Violento scontro frontale tra due auto nei pressi dell’istituto superiore Marconi – Pieralisi. L’incidente si è verificato intorno alle 13 a Jesi, all’incrocio tra via Raffaello Sanzio e via G. Radiciotti. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Bravo condotta da un uomo di 77 anni, di Ostra Vetere, stava percorrendo la strada in direzione nord quando si è scontrata con una Lancia Musa, condotta da una jesina di 43 anni, che viaggiava in direzione della scuola. L’impatto potrebbe essere avvenuto per una mancata precedenza, come spesso avviene in quell’incrocio . Sarà comunque la Polizia locale, intervenuta con una pattuglia per i rilievi, a chiarire la dinamica. Non si sono registrati feriti. Il traffico dopo circa una mezz’ora è ritornata alla normalità.