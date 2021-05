Jesi, scontro tra due mezzi: un'auto si ribalta sulla strada | Password Magazine

JESI – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, in via Roma, all’altezza del distributore carburanti M3. Coinvolti due autoveicoli: per cause in corso di accertamento, forse una mancata precedenza, una macchina è finita ribaltata a bordo della carreggiata.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, il personale sanitario del 118 con l’automedica di Falconara e un’ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle, i carabinieri per i rilievi. Illesi per fortuna i due conducenti e un passeggero, tutti hanno rifiutato il trasporto in ospedale.