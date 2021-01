Jesi, screening Marche Sicure: già 4 mila prenotazioni in un giorno | Password Magazine

JESI – Mentre proseguono le prenotazioni online e telefoniche per effettuare i tamponi gratuiti (quasi 4 mila quelle pervenute nel primo giorno), è già a pieno regime la macchina organizzativa per l’allestimento del palazzetto dello sport di Via Tabano dove, da sabato 16 a lunedì 18 gennaio prossimi, sarà eseguito lo screening di massa promosso dalla Regione Marche, in collaborazione con Asur e Comune di Jesi.

Da domani la Uisp coprirà il parquet con teli protettivi, mentre il Comune porterà tavoli e sedie e la JesiServizi allestirà il servizio per la raccolta dei rifiuti.

Saranno 12, opportunamente distanziate l’una dall’altra, le postazioni per i tamponi che verranno predisposte proprio nel parquet. Ad esse vi accederanno i cittadini di Jesi e dei Comuni della Vallesina, attraverso desk per l’accettazione dove i cittadini consegneranno i moduli che devono portare con sé e che sono stati comunicati all’atto della prenotazione. L’ingresso al palaspot verrà assicurata dai volontari di protezione civile che misureranno la temperatura a chiunque accede alla struttura. Si ricorda che per entrare è obbligatorio l’uso della mascherina.

Le 12 postazioni – operative dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – garantiranno fino ad un massimo di 250 tamponi l’ora, ad eccezione della prima ora del mattino e la prima del pomeriggio quando saranno 220. I tamponi messi a disposizione per lo screening sono complessivamente circa 6.500.

«È in corso un grande lavoro di squadra – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Marialuisa Quaglieri – tra più soggetti impegnati a garantire la migliore organizzazione possibile per questo screening. Quello che mi preme sottolineare è la efficace collaborazione tra tutti i Comuni della Vallesina, a dimostrazione di come l’unione sancita attraverso l’Azienda Servizi alla Persona per la gestione del welfare, possa essere mutuata su altre situazioni che coinvolgono l’intera collettività e che, come sembra di capire, potrà essere presto ripetuta anche quando sarà l’ora di somministrare i vaccini. Mi preme evidenziare la piena disponibilità di Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Monte Roberto e Staffolo che hanno messo a disposizione ciascuno un proprio numero telefonico per raccogliere le prenotazioni, di supporto a quelli predisposti dal Comune di Jesi, permettendo ai cittadini, indipendentemente dal Comune di appartenenza, di poter effettuare con meno disagi possibili la prenotazione del tampone».