Jesi, serrati controlli dei carabinieri: tre sanzioni, un veicolo sequestrato | Password Magazine

JESI – La Compagnia Carabinieri di Jesi ha eseguito nella giornata di ieri (26 ottobre) serrati controlli al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dall’ultimo DPCM e dell’ordinanza regionale in materia.

Ben 12 carabinieri su 6 pattuglie automontate hanno ispezionati tutti i parchi pubblici di Jesi, le vie principali ove insistono le attività commerciali ed i luoghi di frequente assembramento, stazioni autobus e ferroviari, piazze ed aree gioco. Circa 50 persone sono state controllate durante i presidi alla circolazione stradale: tre le contravvenzioni elevate, sequestrato un veicolo amministrativamente. «Un risultato soddisfacente – si legge in una nota della Compagnia – poiché si è registrato un attento e collaborativo comportamento da parte dei cittadini che indossavano i dispositivi di protezione individuale e mostravano rispetto dei contenuti dei DPCM e delle ordinanze regionali sull’argomento». Continueranno incessanti i controllo dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, finalizzati al rispetto delle prescrizioni delle disposizioni di legge in materia di Covid-19