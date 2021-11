Jesi, servizi interforze per controlli 'Green pass' e ordine pubblico in centro | Password Magazine

JESI – Servizi interforze nel fine settimana per svolgere attività di controllo del territorio, ordine e soccorso pubblico. Sabato sera, oltre agli operatori del Commissariato PS di Jesi, agli ordini del Dirigente Mario Sica, anche un equipaggio dei Carabinieri e uno della Polizia locale: il dispositivo ha riguardato in una prima parte della serata una serie di verifiche volte ad accettare la compiuta osservanza delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia. Sono stati visitati otto esercizi di ristorazione dei quali uno è risultato non è regola per mancanza di uno dei previsti avvisi all’ingresso e un altro non è risultato conforme per gli aspetti connessi al servizio all’esterno del locale. In tal frangente sono stati controllati circa 370 avventori che sono risultati tutti in possesso di valido certificato di avvenuta vaccinazioni ad eccezione di tre clienti del medesimo esercizio. Anche sabato sera al fine di scongiurare il rischio sotteso al possibile uso in proprio di certificazioni, i dati risultanti dai “green pass” sono stati confrontati con i documenti identità dei rispettivi possessori e non sono state rilevate anomalie o incongruenze. Nella seconda parte della serata le attività si sono poi concentrate sul comportamento delle persone nell’ambito del centro storico, più in particolare nelle vene e le piazze maggiormente interessate dall’intrattenimento dei giovani al fine di dissuaderli dal tenere comportamenti non conformi alle leggi. A tali attività si è aggiunto il contributo degli operatori di vigilanza ingaggiati dai commercianti e dalle associazioni di categoria allo scopo di rendere il presidio in atto ancora più efficace.