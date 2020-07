Jesi, sì alla rotatoria tra viale Don Minzoni e via Ancona | Password Magazine

JESI – Dopo la rotatoria tra via Ancona e via Battistoni (nella foto in copertina nella versione provvisoria), partiranno i lavori anche all’incrocio con via Don Minzoni. «Realizzeremo una nuova rotatoria all’incrocio tra Viale Don Minzoni e Via Ancona, teatro di incidenti anche tragici purtroppo». Lo comunica il sindaco Massimo Bacci: «Mettere in sicurezza la viabilità cittadina resta una priorità, a cominciare dalle asfaltature, con i limiti finanziari che ci vengono imposti a livello statale e che ci impediscono di investire le risorse che pure avremmo a disposizione grazie a conti economici perfettamente in ordine».