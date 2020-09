Jesi, si allaga il sottopasso e resta intrappolata in auto: soccorsa una donna | Password Magazine

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16,40 circa a Jesi, in via Coppetella, per un soccorso a persona. A seguito del temporale che si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio, un sottopasso della zona si è allagato nel mentre transitava un’autovettura. La donna alla guida e rimasta bloccata all’interno dell’auto. La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 hanno prontamente estratto la conducente dal mezzo con tecniche specifiche è successivamente l’hanno accompagnata in zona di sicurezza. Tutta l’area adiacente al sottopasso è stata transennata in entrambi i lati. Sul posto anche la Polizia Municipale.