Jesi, si rinnova la tradizione della «Madonna del tettarello» | Password Magazine

JESI – Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione della «Madonna del tettarello» alla Chiesa di San Pietro Apostolo, in centro storico. Causa limitazioni imposte dal Covid quest’anno non c’è stata la processione mentre è già da alcuni anni non si accendono più i «focarelli» in piazza Baccio Pontelli.

Fuori dalla Chiesa di San Pietro però sono state accese dei ceri e delle candele a rappresentare la luce della fede che non si spegne davanti le difficoltà.

All’interno è stata esposta ai fedeli anche la seicentesca «Madonna del tettarello» ovvero del tetto, perché è raffigurata sopra il tetto della casa.

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre è tradizione popolare e religiosa accendere dei grandi falò, comunemente chiamati «focaracci o facarelli», a simboleggiare l’attesa della Venuta della Santa Casa di Nazareth a Loreto, ricordando il momento in cui, nel 1294, il luogo sacro dove la Madonna nacque, visse e ricevette l’annuncio dell’arcangelo Gabriele, fu trasportata nel territorio delle Marche.

L’accensione del fuoco ha l’intento di far memoria di quel “percorso” miracoloso nel buio della notte e viene riproposto in molte comunità delle Marche.

Non è un caso che in tantissime chiese marchigiane si conservino gruppi scultorei, quasi sempre in legno, raffiguranti la Santa Casa a forma di chiesetta con sopra la Vergine e il Bambino.

La Vergine Lauretana è la Patrona della Regione e anche a livello laico, le istituzioni già da diversi anni hanno deciso di proclamare il 10 dicembre “Giornata delle Marche”

A celebrare la messa il vescovo Din Gerardo, affiancato da Don Claudio: durante il momento si preghiera, sono stati ricordati il dott. Giorgio Copparoni, recentemente scomparso, e anche la figura di Don Mario Bagnacavalli, fondatore della rievocazione storica del Palio di San Floriano. Presenti alla funzione anche alcuni rappresentanti dell’associazione Ente Palio per rendere omaggio alla sua memoria.

In assenza della processione, Don Claudio ha invitato a fine celebrazione i fedeli ad accendere comunque una candela alla finestra, simbolo di fede nei momenti bui della vita.