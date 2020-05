Jesi, si svuota terapia intensiva: due i pazienti ricoverati

JESI – Al Carlo Urbani si svuota il reparto di terapia intensiva. Sono 2 attualmente i pazienti ricoverati nel reparto diretto dal dottor Tonino Bernacconi, mentre altri 16 malati si trovano attualmente in area non intensiva. In uno scatto pubblicato sui social, un gruppo di infermieri salutano la città perché pronti a rientrare ciascuno nella propria sede: «Stiamo per lasciare la Terapia Intensiva 2, da lassù il panorama è stupendo, un po’ ci dispiace ma non vediamo l’ora di tornare nella nostra sede abituale – dicono -. Voi però non fate come noi: mantenete le distanze, noi non vorremmo più lavorare in 2 Terapie Intensive, 1 basta e spero avanzi!».

In città sono ancora 110 le persone in isolamento domiciliare, di cui 70 sono risultate positive al covid.