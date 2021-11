Jesi, sicurezza e verifiche 'Green pass': controllati ristoranti e avventori | Password Magazine

JESI – Durante lo scorso fine settimana il personale del Commissariato di Jesi è stato impegnato in attività di controllo del Territorio, Ordine e Sicurezza pubblica. In particolare per la serata di sabato è stato organizzato e condotto un servizio interforze che ha visto impiegati, oltre agli Operatori del Commissariato di Jesi, anche Carabinieri e due equipaggi della Polizia Stradale.

Le Unità del Commissariato e dei Carabinieri hanno effettuato controlli finalizzati alla compiuta osservanza delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia, che hanno riguardato sei ristoranti dei quali solo uno è risultato non in regola per mancanza di uno dei previsti avvisi all’ingresso; nel contempo sono stati controllati circa 400 avventori che sono risultati tutti in possesso di certificato di avvenuta vaccinazione ad eccezione di uno. In particolare, alfine di indagare circa la fenomenologia relativa all’uso improprio di certificazioni, i dati risultanti dai “green pass” esibiti sono stati confrontati con i documenti di identità dei rispettivi lavoratori e non sono state rilevate anomalie o incongruenze di sorta.

Nella seconda parte della serata di sabato le attività sono poi concentrate sul comportamento delle persone nell’ambito del centro storico e, più in particolare, nelle vie e nelle piazze maggiormente interessate dall’intrattenimento dei giovani al fine di dissuadere dal tenere comportamenti non conformi alle leggi.

Nel contempo le Componenti della Polizia Stradale hanno effettuato controlli in corrispondenza dei punti di principale adduzione a questo Centro abitato procedendo al controllo di 30 persone e 18 veicoli: le verifiche, che hanno riguardato anche i tassi alcolemici, non hanno fatto rilevare alcuna violazione.

«Il presidio del territorio e la sinergia tra le Forze di Polizia – fa sapere il Questore Cesare Capocasa – si confermano i migliori strumenti per contrastare il degrado ed assicurare la sicurezza urbana e della comunità».