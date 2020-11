Jesi, soccorso a persona in via Giani | Password Magazine

JESI – Soccorsi in azione poco fa in via Giani. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo che si è sentito male in casa. É successo poco fa, intorno alle 19.30: la squadra VVF del Distaccamento di Jesi, intervenuti con due mezzi, hanno aiutato i sanitari ad introdursi all’interno dell’abitazione, aprendo la porta con una lastra. A quel punto il personale del 118 è riuscito a prestare un primo soccorso e a stabilizzare il paziente, sistemandolo sulla barella. Caricato in ambulanza, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Carlo Urbani di Jesi per le cure.

Notizia in aggiornamento