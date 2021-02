Jesi, soffitta in fiamme nella notte: vigili del fuoco a lavoro | Password Magazine

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 00:30 circa a Jesi, in via Piandelmedico per l’incendio di una soffitta in una palazzina di 4 piani.

Sul posto la squadra dei pompieri del Distaccamento di Jesi che, con in supporto l’autoscala dalla Sede Centrale di Ancona, ha spento le fiamme e messo il locale in sicurezza.

Le persone presenti nello stabile sono state fatte uscire precauzionalmente durante le fasi di estinzione. dell’incendio a causa del fumo che aveva invaso i locali.

Uno dei residenti del palazzo è stato trasportato in ospedale per controlli dal personale del 118.