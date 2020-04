Jesi, Soroptimist e Croce Rossa unite nel sostegno a chi è in difficoltà

JESI – Soroptimist e Croce Rossa, ma anche Caritas eSì con Te. Tutti uniti nel sostegno ai più bisognosi. Nei giorni immediatamente successivi alla Pasqua, è cominciata la distribuzione dei prodotti raccolti dal Soroptimist cittadino per le famiglie in difficoltà, ulteriormente colpite dagli effetti del Covid-19. Tutto è cominciato con il lancio dell’iniziativa “Dona con noi”, ideata dal Soroptimist di Jesi, in sinergia col supermercato Sì con Te di via Don Puglisi.

All’interno del supermercato è stato allestito un box per la spesa lasciata in dono dai clienti. Prodotti di varia natura: generi alimentari, di igiene e pulizia, che le Soroptimiste hanno ritirato e portato presso la Caritas di viale papa Giovanni. Forte del buon esito dell’iniziativa, parte della seconda raccolta è stata donata dal Soroptimist ad una famiglia in difficoltà, cui la Croce Rossa ha consegnato a domicilio la spesa. Un circolo virtuoso insomma, che ha mosso e messo insieme più realtà: dal Soroprimist al Sì con Te, dalla Caritas alla Croce Rossa, un modo semplice ma efficace per rendersi prossimi alle persone più deboli. Un merito collettivo, che va riconosciuto a tutti gli attori di questo progetto, dal cui principio sono già stati raccolti e distribuiti tre carrelli pieni di prodotti. Da sottolineare, quale fondamentale tratto d’unione, oltre al Soroprimist, oltre alla Caritas e al Sì con Te, il lavoro svolto dalla Croce Rossa, già ampiamente impegnata nel garantire, anche e soprattutto in questo delicato momento, oltre ai soliti servizi, il trasporto in emergenza in alto biocontenimento e la consegna dei farmaci a domicilio.

A cura di Marco Torcoletti