JESI – I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Jesi hanno denunciato un uomo che, in pieno giorno, ha sparato con un fucile dalla finestra della sua abitazione in direzione del giardino. Il fucile e le munizioni utilizzate sono state sequestrate. L’uomo, un ultra 60enne del posto, risponderà di esplosioni pericolose in luoghi abitati.