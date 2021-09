Jesi, spaventoso incidente: un ferito grave, atterra anche l'eliambulanza | Password Magazine

JESI – Spaventoso incidente in via Papa Giovanni XXIII con due mezzi coinvolti e tre feriti. Per cause in corso di accertamento, sulla corsia che procede in direzione Viale Verdi, intorno alle 17 di questo pomeriggio una Bmw Serie 3 si è scontrata contro una Volkswagen Up!

Sul posto sono intervenute subito due ambulanze della Croce Verde di Jesi, automedica e i vigili del fuoco. Atterrata nello spazio dietro la sede della Caritas anche l’eliambulanza. Secondo prime notizie, ci sarebbe un ferito gravissimo che ed è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette mentre l’eliambulanza è ripartita vuota.

Le due persone a bordo della Bmw, tra cui dovrebbe esserci un minore, sono stati trasferiti invece all’ospedale Carlo Urbani, con un codice di media e bassa gravità. Sul posto, i carabinieri per i rilievi dell’incidente e la Polizia stradale.

Il tratto di strada è al momento chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento